«Трамп перед выбором»: Красная площадь 9 мая или одиночество в Вашингтоне?

Сможет ли Трамп устоять перед «главной сценой истории»? «Юбилей Победы или поддержка Киева»: где заканчивается символизм и начинается предательство? «Отмена» ветеранов: как решение Трампа ударит по памяти американских героев 1945? Речь о приезде президента Трампа в Москву на 9 мая не идет.