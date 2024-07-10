Москвича с марихуаной задержали на улице Полины Осипенко

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали около подъезда дома на улице Полины Осипенко 35-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в попытке сбыта наркотического средства.