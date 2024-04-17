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Закон, порядок, государство

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Оперативники изъяли у жителя Республики Башкортостан более 5,6 кг синтетических наркотиков

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Нефтекамску выявлена преступная деятельность 37-летнего местного жителя, который занимался незаконным оборотом наркотических средств.

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