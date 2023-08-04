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«130 тысяч русских приехало в Сербию за последние полтора года. Съемная квартира – 500 евро в месяц, молоко вдвое дороже стало». Чернышов о ценах

«130 тысяч русских приехало в Сербию за последние полтора года. Съемная квартира – 500 евро в месяц, молоко вдвое дороже стало». Чернышов о ценах

– Вы тренировали «Раднички», жили в Белграде. Цены там ниже, чем в Москве? – В 2020-м цены были замечательные  на все! Что на продукты, что на недвижимость.

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