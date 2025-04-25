Ученые из T-Bank AI Research повысили безопасность и точность ответов ИИ до 15%

Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research разработали методику обучения больших языковых моделей (LLM), которая повышает качество ответов ИИ на величину до 15% по пяти показателям.
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