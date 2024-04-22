17 апреля 2024 года руководитель отдела по взаимодействию с учреждениями здравоохранения Бобруйской епархии протоиерей Иоанн Коляда принял участие в круглом столе для преподавателей и учащихся ГУО ´Бортниковская средняя школа Бобруйского района´.