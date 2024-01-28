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Африканский Рог – в какую гавань не заходят корабли

Африканский Рог – в какую гавань не заходят корабли

Это берег СомалиНа днях глава эфиопского правительства Абий Ахмед и президент самопровозглашённой в 1991 году Республики Сомалиленд Муса Бихи Абди подписали «Меморандум о взаимопонимании», позволяющий Эфиопии использовать порт Бербера на южном побережье Аденского залива.

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