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Контрафронт

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Нигерия: два человека, в том числе представитель СМИ, были убиты в результате перестрелок,...

Нигерия: два человека, в том числе представитель СМИ, были убиты в результате перестрелок, совершенных неизвестными вооруженными людьми, а несколько других впоследствии были ранены в последовавшей давке на Кэпитал-Сити-роуд в районе Амаеньи и С.

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