Нигерия: два человека, в том числе представитель СМИ, были убиты в результате перестрелок, совершенных неизвестными вооруженными людьми, а несколько других впоследствии были ранены в последовавшей давке на Кэпитал-Сити-роуд в районе Амаеньи и С.