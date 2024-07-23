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Царьград

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В Перми семья отсудила 1,5 млн рублей за смерть сына от упавшего на голову кирпича

В Перми семья отсудила 1,5 млн рублей за смерть сына от упавшего на голову кирпича

Кирпич скинул другой школьник.Пермская семья отсудила 1,5 млн рублей у спортивной школы за смерть сына.

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