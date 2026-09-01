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Царьград

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Филолог Прокудина: пауза в 2-3 секунды обезоружит провокатора

Филолог Прокудина: пауза в 2-3 секунды обезоружит провокатора

Филолог Ольга Прокудина дала рекомендации по поведению в ситуациях, когда собеседник задаёт провокационные вопросы.

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