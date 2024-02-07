Минфин России намерен обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами

Министерство финансов России подготовило проект постановления, согласно которому с сентября 2024 года банки будут обязаны вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в госсистему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии