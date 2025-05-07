Мир сейчас держится именно на российском президенте Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, говоря о 25-летии с момента первой инаугурации российского президента Владимира Путина, отметил, что глава государства смог пробудить в народе России силу, фантазию и веру.
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