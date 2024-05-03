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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают снабжать питьевой водой жителей пострадавших районов Оренбуржья

Военнослужащие Ясненского ракетного соединения продолжают снабжать питьевой водой жителей пострадавших районов Оренбуржья

Предварительно вся используемая вода проходит проверку на чистоту и пригодность к употреблению в пищу и для использования в бытовых нуждах силами офицеров медицинской службы ракетного соединения.

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