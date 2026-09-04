❗️⚡️Интеграция спутниковых терминалов Starshield в системы управления вооружением семейства F-35A/B/С Анализ бюджета на 2027 финансовый год reveals планы Пентагона по оснащению истребителей F-35 Lightning II терминалами спутниковой связи Starshield с защищённым тактическим каналом.
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