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Русское оружие

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❗️⚡️Интеграция спутниковых терминалов Starshield в системы управления вооружением семейства F-35A/B/С Анализ бюджета на 2027 финансовый год reveals планы Пентагона по оснащению истребителей F-35 Lightning II терминалами спутниковой связи Starshield с защищённым тактическим каналом.

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