Reuters: Украина рассматривает возможность «отказа» от доллара США для тесной привязки гривны к евро

Украина начинает рассматривать возможность «отказа» от американского доллара и более тесной привязки своей валюты к евро на фоне «раскола» мировой торговли и растущих связей с Евросоюзом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Нацбанка страны Андрея Пышного.