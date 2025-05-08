Reuters: Украина рассматривает возможность «отказа» от доллара США для тесной привязки гривны к евро

Украина начинает рассматривать возможность «отказа» от американского доллара и более тесной привязки своей валюты к евро на фоне «раскола» мировой торговли и растущих связей с Евросоюзом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Нацбанка страны Андрея Пышного.
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