Доброе утро, дорогие друзья!8 октября 1480 года началось "Стояние на Угре", - серия военных действий между ханом Большой орды Ахматом с одной стороны и московского князя Ивана III при поддержке войск вологодского князя Андрея Меньшого и отрядов крымского хана Менгли I Гирея с другой.