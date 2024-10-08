Доброе утро, дорогие друзья!8 октября 1480 года началось "Стояние на Угре", - серия военных действий между ханом Большой орды Ахматом с одной стороны и московского князя Ивана III при поддержке войск вологодского князя Андрея Меньшого и отрядов крымского хана Менгли I Гирея с другой.
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