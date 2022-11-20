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Лэй-ап Эй Джей Гриффина с навеса Трэя Янга принес «Атланте» победу над «Торонто» в овертайме

Лэй-ап Эй Джей Гриффина с навеса Трэя Янга принес «Атланте» победу над «Торонто» в овертайме

«Атланта» вырвала победу у «Торонто» (124:122) на последних секундах овертайма в субботнем домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НБА.

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