Август этого года побил мировой температурный рекорд

Август 2026 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на планете составила 16,96 градуса Цельсия — на 0,01 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в июле 2023 года.
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