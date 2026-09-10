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Август этого года побил мировой температурный рекорд

Август этого года побил мировой температурный рекорд

Август 2026 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха на планете составила 16,96 градуса Цельсия — на 0,01 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в июле 2023 года.

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