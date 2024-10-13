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Пока Овечкин мечтает о рекорде, русский гигант их ставит! Малкин начал сезон с невероятных достижений

Пока Овечкин мечтает о рекорде, русский гигант их ставит! Малкин начал сезон с невероятных достижений

Джино все еще хорош.Евгений Малкин начал свой 19-й сезон с исторической недели — установил сразу два рекорда.

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