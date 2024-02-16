Сотрудники Госавтоинспекции в Ростовской области помогли водителю исправить поломку автомобиля

Находясь на маршруте патрулирования на 320-м км автодороги «Каменск - Шахтинский - Волгоград», автоинспекторы МВД России по Ростовской области капитан полиции Сергей Полупанов и старший лейтенант полиции Игорь Меркулов заметили припаркованный на обочине автомобиль марки «Мерседес Бенц».
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