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Хавбек «Оренбурга»: «Может, мы тоже заслуживали победы в матче с «Динамо». Они точно ничем не удивили»

Хавбек «Оренбурга»: «Может, мы тоже заслуживали победы в матче с «Динамо». Они точно ничем не удивили»

Полузащитник «Оренбург» Ренат Голыбин дал комментарий после поражения от московского «Динамо» (0:1) в 8-м туре чемпионата России.

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