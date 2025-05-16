За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Вопрос риторический. Нет, конечно. По крайней мере за проверку алкотестером. А вот что будет, если инспектор привёз н...Дыхнем по-новому:...
  • Алексей Русских
    А в правилах не прописана ответственность инспектора за необоснованное подозрение и трату времени водителя на эти мер...Дыхнем по-новому:...
  • Владимир Абрамчук
    Автор! В русском языке нет такого слова "заснять"!Новую модель Моск...

Подогрев сидений по подписке: и в России такое будет?

Подогрев сидений по подписке: и в России такое будет?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Получили ли распространение в автомобилях платные опции, подключаемые производителем дистанционно?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Выводы пока делать рано.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх