Подогрев сидений по подписке: и в России такое будет?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Получили ли распространение в автомобилях платные опции, подключаемые производителем дистанционно?Ответ экспертаАлександр Виноградов, редактор «За рулем»:– Выводы пока делать рано.
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