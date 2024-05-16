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Постпред Крыма назвал уничтожение украинцев целью внешней политики США

Постпред Крыма назвал уничтожение украинцев целью внешней политики США

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение украинского народа.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не совсем понятна мысль. Заем уничтожать тех, кому они привили &quot;западные дерьмократиеские ценности&quot;? Сделали их 3,14дорасами, этого мало? Или пиндосы - это плохо закамуфлированные фашисты? Славянские народы с православием давно, как кость в горле западным гомосекам, которые хотят сокращения населения Земли до лярда, в этой этногруппе таким путём не прокатит. Мы пойдём другим путём! Мля, правда штоле кто-то из них биографию Ленина читал? Может зачищают территорию для переселения кого-то из золотого лярда, в связи с потенциальным 3,14здецом половине Пиндостана в случае &quot;возбуждения&quot; Йеллостоуна?   Или просто эта народность попрошаек так заипала весь мир, что приняли решение всех под корень, до последнего бандерлоха?
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