Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов заявил, что Вашингтон нацелен на уничтожение украинского народа.
Постпред Крыма назвал уничтожение украинцев целью внешней политики США
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Не совсем понятна мысль. Заем уничтожать тех, кому они привили "западные дерьмократиеские ценности"? Сделали их 3,14дорасами, этого мало? Или пиндосы - это плохо закамуфлированные фашисты? Славянские народы с православием давно, как кость в горле западным гомосекам, которые хотят сокращения населения Земли до лярда, в этой этногруппе таким путём не прокатит. Мы пойдём другим путём! Мля, правда штоле кто-то из них биографию Ленина читал? Может зачищают территорию для переселения кого-то из золотого лярда, в связи с потенциальным 3,14здецом половине Пиндостана в случае "возбуждения" Йеллостоуна? Или просто эта народность попрошаек так заипала весь мир, что приняли решение всех под корень, до последнего бандерлоха?
Ответить
15 час.
Свежие комментарии