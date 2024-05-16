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Леонид Ла Рошель

Не совсем понятна мысль. Заем уничтожать тех, кому они привили "западные дерьмократиеские ценности"? Сделали их 3,14дорасами, этого мало? Или пиндосы - это плохо закамуфлированные фашисты? Славянские народы с православием давно, как кость в горле западным гомосекам, которые хотят сокращения населения Земли до лярда, в этой этногруппе таким путём не прокатит. Мы пойдём другим путём! Мля, правда штоле кто-то из них биографию Ленина читал? Может зачищают территорию для переселения кого-то из золотого лярда, в связи с потенциальным 3,14здецом половине Пиндостана в случае "возбуждения" Йеллостоуна? Или просто эта народность попрошаек так заипала весь мир, что приняли решение всех под корень, до последнего бандерлоха?