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ProFrac GDM продал акции Flotek Industries примерно на $60 млн

ProFrac GDM продал акции Flotek Industries примерно на $60 млн

ProFrac GDM LLC, владеющий более 10% акций Flotek Industries (NYSE: FTK), продал 2 306 806 акций компании.

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