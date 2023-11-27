Парни Шойгу уже летят в новый регион громить "кормушку" Запада.

Людмила Лиханова

Советую вам почитать КАК Пригожин и его Вагнер оказался в Африке и сколько задач (из известных , но далеко не всех) они выполняли для России и продолжат выполнять. А ш. это просто говорящая голова при Президенте и Генштабе. Штафирка