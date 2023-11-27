НАТО придётся срочно бежать,пока не пришли русские Россия намерена усугубить страдания Пентагона и НАТО ещё больше! Анализируя данные о военных успехах правительства Мали и сотрудничестве с российскими специалистами, арабские СМИ и информационные ресурсы сообщают о планах Минобороны России создать новую структуру для военно-технического сотрудничества и координации военного присутствия на Африканском континенте.
Парни Шойгу уже летят в новый регион громить "кормушку" Запада.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Лиханова
Советую вам почитать КАК Пригожин и его Вагнер оказался в Африке и сколько задач (из известных , но далеко не всех) они выполняли для России и продолжат выполнять. А ш. это просто говорящая голова при Президенте и Генштабе. Штафирка
Ответить
9 час.
Людмила Лиханова
Коммент весьма примитивный ...
Ответить
9 час.
Людмила Лиханова
А , может быть, от тебя? Каждый видит то, что у него внутри его душонки
Ответить
9 час.
Свежие комментарии