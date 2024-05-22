Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность украинской НПО LDLU*

В России признали нежелательной НПО Liberal Democratic League of Ukraine. В ведомстве отметили, что в число основных задач организации входит «дискредитация органов власти России» и «эскалация напряженности в российском обществе».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии