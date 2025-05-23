Изучаем правила безопасности.

С целью обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения, предотвратить возможные экстремальные ситуации и научить детей осторожности, в преддверии летних каникул представителем Бобруйского РОЧС, заместителем начальника ПАСЧ-6 ПАСО-7 А.
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