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Bloomberg: южнокорейские акции остаются недооцененными несмотря на рост почти на 80% с начала года

Bloomberg: южнокорейские акции остаются недооцененными несмотря на рост почти на 80% с начала года

Фондовый рынок Южной Кореи продолжает демонстрировать необычную ситуацию: несмотря на рост индекса Kospi почти на 80% с начала года, акции по-прежнему оцениваются значительно дешевле большинства мировых аналогов.

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