Три газовых «нет»

Можно ли вернуть добычу газа в России на уровень 2021 года? Стоит ли остро вопрос о либерализации нашей газовой отрасли? Надо ли значительно повышать цены на газ?ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьевчитайте на monocle.