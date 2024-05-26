Можно ли вернуть добычу газа в России на уровень 2021 года? Стоит ли остро вопрос о либерализации нашей газовой отрасли? Надо ли значительно повышать цены на газ?ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьевчитайте на monocle.
Три газовых «нет»
Комментарии
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N
Nata
А может стоит задуматься о снижении себестоимости , путем регулирования фонда оплаты труда? Эффективные менеджеры получают миллионные зарплаты, а у населения последние копейки из кошельков втресать собираются.
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