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Царьград

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«МК»: в России с 2024 года стали массово закрывать роддомы

«МК»: в России с 2024 года стали массово закрывать роддомы

В России с 2024 года (объявленного Годом семьи) стали закрывать роддома и женские консультации.«MK» сообщает, что некоторые чиновники лишь на словах соглашались русского президента о том, что Россия должна быть многодетной.

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