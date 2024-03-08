Журналист Карлсон заявил о невозможности для Байдена победить на честных выборах

Американский президент Джо Байден не сможет победить на честных выборах президента США. Об этом 8 марта заявил журналист Такер Карлсон в эфире, запись которого размещена на его странице в соцсети Х (бывш.
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