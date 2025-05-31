Наступление на юг - освобождение Водолаг и обстановка в приграничье Сумской области На Сумском направлении российские войска постепенно продвигаются в приграничных районах т.
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Наступление на юг - освобождение Водолаг и обстановка в приграничье Сумской области На Сумском направлении российские войска постепенно продвигаются в приграничных районах т.
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