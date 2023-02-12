Расследование Сеймура Херша закрывает вопрос о том, кто взорвал "Северный поток - 2" для огромной аудитории, которая знает, что это за человек и помнит, к каким результатам приводили его статьи, написанные по результатам расследований преступлений американской армии во Вьетнаме и Ираке.
Популярные статьи
- Вот скажите мне - зачем вы гоняете Алексея Кортнева? С какой целью вы, надев телогрейки, привязали, фигурально выражаясь, к его хвосту консервную банку и заставили бегать по снегу?
- Власти придётся признать свои ошибки и вернуть элементы социалистической системы
- Приключения высоколобого дурака продолжаются
Свежие комментарии