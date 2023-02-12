Расследование Сеймура Херша закрывает вопрос о том, кто взорвал "Северный поток - 2" для огромной аудитории, которая знает, что это за человек и помнит, к каким результатам приводили его статьи, написанные по результатам расследований преступлений американской армии во Вьетнаме и Ираке.