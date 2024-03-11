Аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов

Аэропорт Владикавказа в Северной Осетии запустит новые рейсы из-за наплыва туристов. Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что в этом году будут организованы 11 новых маршрутов в другие российские регионы, а также в Минск.
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