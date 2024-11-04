Защита от сглаза: 8 идей нейл-дизайна с талисманом назар Алёна Юрьева Амулет назар, известный своим защитным свойством от сглаза, существует уже много веков и продолжает вдохновлять художников, дизайнеров и, конечно, мастеров нейл-арта.