Яна Поплавская высказалась об аресте Павла Дурова

Актриса и активистка Яна Поплавская прокомментировала ситуацию с арестом Павла Дурова в Париже. В своем телеграм-канале она поделилась мнением о перспективах создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера «Телеграм», которому во Франции может грозить до двадцати лет лишения свободы.