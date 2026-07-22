Рабочая поездка начальника ГУОООП МВД России Ленара Габдурахманова в Республику Хакасия

Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Ленар Габдурахманов посетил Республику Хакасия.
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