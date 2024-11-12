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Как верхушка КПСС предавала народ

Как верхушка КПСС предавала народ

В осмыслении роковых для нас, нашей страны и всего человечества событий советской «перестройки» 1985-91 гг.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
УЧИТЕЛЕМ Горбачева, с его же слов, был АНДРОПОВ, которого на днях по телику так расхваливали, прямо куда там!!! Такой прямо &quot;патриот был&quot;!!!.... А ВОТ ЧЕМУ АНДРОПОВ НАУЧИЛ ГОРБАЧЕВА - МЫ   ЗНАЕМ не по-наслышке....... Мало того, Андропов подготовил ПОЧВУ ПОД РАЗВАЛ СССР. И в этом развале участвовали и советские спецслужбы. АНДРОПОВ И БЫЛ ГЛАВНЫМ ПРЕДАТЕЛЕМ В СССР!!!  Так что, вина в развале СССР лежит и на КГБ... МОЖНО ЛИ ТАК УЖ ДОВЕРЯТЬ СПЕЦСЛУЖБАМ?!! - это закономерный вопрос...
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