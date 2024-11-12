Как верхушка КПСС предавала народ

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лина любимцева

УЧИТЕЛЕМ Горбачева, с его же слов, был АНДРОПОВ, которого на днях по телику так расхваливали, прямо куда там!!! Такой прямо "патриот был"!!!.... А ВОТ ЧЕМУ АНДРОПОВ НАУЧИЛ ГОРБАЧЕВА - МЫ ЗНАЕМ не по-наслышке....... Мало того, Андропов подготовил ПОЧВУ ПОД РАЗВАЛ СССР. И в этом развале участвовали и советские спецслужбы. АНДРОПОВ И БЫЛ ГЛАВНЫМ ПРЕДАТЕЛЕМ В СССР!!! Так что, вина в развале СССР лежит и на КГБ... МОЖНО ЛИ ТАК УЖ ДОВЕРЯТЬ СПЕЦСЛУЖБАМ?!! - это закономерный вопрос...