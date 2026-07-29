Всероссийский детский футбольный турнир пройдет в Москве в августе

С 9 по 15 августа в московском Олимпийском комплексе "Лужники" пройдет Всероссийский детский футбольный турнир "Кубок московского спорта", в котором примут участие 28 команд из различных регионов России, включая команды "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".