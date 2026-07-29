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Царьград

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Всероссийский детский футбольный турнир пройдет в Москве в августе

Всероссийский детский футбольный турнир пройдет в Москве в августе

С 9 по 15 августа в московском Олимпийском комплексе "Лужники" пройдет Всероссийский детский футбольный турнир "Кубок московского спорта", в котором примут участие 28 команд из различных регионов России, включая команды "Спартак", ЦСКА и "Локомотив".

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