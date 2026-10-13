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Нижегородская правда

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Мотоциклист погиб в ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

Мотоциклист погиб в ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде

Мотоциклист погиб в ДТП на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла во вторник, 13 октября, примерно в 17.

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