В книге Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century Kindle Edition Тима Хиггинса (Tim Higgins), журналиста The Wall Street Journal, описывается интересный разговор между основателем Tesla Илоном Маском (Elon Musk) и нынешним генеральным директором Apple Тимом Куком (Tim Cook).