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Аргументы и Факты

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Ночная атака БПЛА на Саратовскую область: главное к этому часу

Ночная атака БПЛА на Саратовскую область: главное к этому часу

В ночь на 2 августа Саратовская область подверглась атаке беспилотников. В регионе несколько раз объявляли воздушную опасность, в Саратове и Энгельсе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, главные подробности приводит aif.

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