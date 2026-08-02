Ночная атака БПЛА на Саратовскую область: главное к этому часу

В ночь на 2 августа Саратовская область подверглась атаке беспилотников. В регионе несколько раз объявляли воздушную опасность, в Саратове и Энгельсе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, главные подробности приводит aif.
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