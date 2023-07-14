Режиссер «Титаника» может экранизировать трагедию батискафа «Титан»

Джеймс Кэмерон ведет переговоры о съемках сериала о потрясшем его крушении подводного аппаратаКанадский режиссер Джеймс Кэмерон, для съемок «Титаника» 30 раз нырявший к обломкам затонувшего лайнера, может экранизировать трагедию батискафа «Титан».