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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Записки Киевлянки: Почему украинцы жадно читают российские новости и как 1 сентября стало днем ужаса

Записки Киевлянки: Почему украинцы жадно читают российские новости и как 1 сентября стало днем ужаса

Записки киевлянки, приехавшей в Россию перед самым началом СВО по семейным делам и теперь наблюдающей за происходящим в родном городе по новостям и переписке с прежними знакомыми и соседями в соцсетях.

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Комментарии
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ВП
Виктор Петров
Да нет. Просто те, кто думает что в Киеве не поддерживали этот гнойник и бандитский беспредел, ошибаются. Те кто были в этой деревне в это время и позже знают. А погибшие женщины, дети и старики были для этой мрази сепарами и были сами виноваты. Никто, ну почти никто жалости к жителям и к ватникам не испытывал
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4 час.
Светлана Коваленкова
Это их выбор! Их размазали как💩!
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2 час.
Лидия
Они сами себя не жалеют, чего же нам их жалеть, предали православный мир и раздвинули ноги перед пиндосами. Нравится не нравится терпи....
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2 час.

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