Записки Киевлянки: Почему украинцы жадно читают российские новости и как 1 сентября стало днем ужаса

ВП

Виктор Петров

Да нет. Просто те, кто думает что в Киеве не поддерживали этот гнойник и бандитский беспредел, ошибаются. Те кто были в этой деревне в это время и позже знают. А погибшие женщины, дети и старики были для этой мрази сепарами и были сами виноваты. Никто, ну почти никто жалости к жителям и к ватникам не испытывал