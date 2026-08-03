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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Гилджес-Александера о прозвище «продавец штрафных»: «Я не верю в 50 трехочковых за игру. Трудный, контактный путь приносит тот же результат»

Вон Александер, отец звезды «Оклахомы» Шэя Гилджес-Александера, поделился своим мнением по поводу дискуссии, возникшей вокруг стиля игры его сына, который получил от болельщиков прозвище «продавец штрафных».

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