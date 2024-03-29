Выживший при ударе танка ВС РФ по Bradley пленный ВСУ рассказал об атаке

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокунин в пятницу, 29 марта, рассказал, как выжил после атаки российской армии на американскую боевую машину пехоты Bradley, в которой в тот момент находился.
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