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Выживший при ударе танка ВС РФ по Bradley пленный ВСУ рассказал об атаке

Выживший при ударе танка ВС РФ по Bradley пленный ВСУ рассказал об атаке

Пленный военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Прокунин в пятницу, 29 марта, рассказал, как выжил после атаки российской армии на американскую боевую машину пехоты Bradley, в которой в тот момент находился.

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