На трассе М-4 «Дон» появился необычный ориентир для водителей, движущихся к Краснодару. «Автодор» запустил в пилотном режиме комплекс из трёх лазеров, которые формируют над дорогой яркие лучи синего, красного и зелёного цветов.
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