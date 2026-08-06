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Регионы России

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Африканская конфедерация футбола выразила поддержку президенту ФИФА Инфантино

Африканская конфедерация футбола выразила поддержку президенту ФИФА Инфантино

Африканская конфедерация футбола (КАФ) официально поддержала заявление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и генерального секретаря организации Маттиаса Графстрёма после совещания исполкома в Рабате (Марокко).

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