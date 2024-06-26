«Очень надеюсь»: Чуйков прервал молчание о ссоре Муцениеце с Прилучным

Новый бойфренд актрисы не остался в стороне от её конфликта с бывшим мужем. Иван Чуйков и Агата Муцениеце предоставлено Пресс-службойАгата Муцениеце развелась четыре года назад, но её отношения с Павлом Прилучным на этом не закончились.
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