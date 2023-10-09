Экс-глава "Москвы" Белоус обвинил Карпина в поражении "Ростова" от "Краснодара"

Бывший генеральный директор "Москвы" Юрий Белоус выразил мнение, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин виноват в поражении своей команды от "Краснодара" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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